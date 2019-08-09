09 Ağustos 2019, Cuma

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Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ersun Yanal, Cagliari maçı performanslarına göre bu maçtaki 11'ini belirledi. Sarı-lacivertlilerde Cagliari maçında forma giyen yıldız isme kulübe yolu göründü. İşte ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 14:39
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Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik

Cumhuriyet Kupası bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik

21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Boluspor ve Bursaspor'u 2-0'la geçmişti.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik

Ardından Bundesliga ekipleri ile karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı, Hertha Berlin'e ise 2-1 mağlup oldu.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik

Ersun Yanal'ın öğrencileri, Audi Cup'ta ise istediği skorları alamadı.

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