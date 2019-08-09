09 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i belli oldu! Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ersun Yanal, Cagliari maçı performanslarına göre bu maçtaki 11'ini belirledi. Sarı-lacivertlilerde Cagliari maçında forma giyen yıldız isme kulübe yolu göründü. İşte ilk 11'ler...
Giriş Tarihi: 09.08.2019 14:39
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