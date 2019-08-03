03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Kolarov’da işlem tamam! İşte İstanbul'a geliş tarihi...
Transfer çalışmalarını sürüden Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 03.08.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 09:54
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