03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Kolarov’da işlem tamam! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

Transfer çalışmalarını sürüden Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 03.08.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 09:54
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Kolarov’da işlem tamam! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan ancak henüz istediği kadroyu tam olarak kuramayan Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Alexandar Kolarov transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

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Kolarov’da işlem tamam! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-Lacivertliler'in 33 yaşındaki Sırp yıldız için sonunda kulübü Roma'yı ikna etmeyi başardığı ortaya çıktı.

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Kolarov’da işlem tamam! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

20 HAZİRAN'DA FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI

Fener, 20 Haziran'da İstanbul'a getirip el sıkıştığı Kolarov için İtalyan kulübünün kapısını çalıp transfer şartlarını sormuştu.

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Kolarov’da işlem tamam! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

Roma 1 yıllık sözleşmesi kalan Sırp sol bek için kapıyı 4 milyon eurodan açarken, Sportif Direktör Damien Comolli 2.5 milyon euro önerisinde bulunmuştu.

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Kolarov’da işlem tamam! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

Pazarlıkların olumlu sonuçlanması beknirken, teknik direktör Fonseca pürüzü patlak vermişti.

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