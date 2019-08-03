03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Aboubakar operasyonu! İşte yapılacak teklif

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de forvet takviyesi için düğmeye basıldı. Golcü rotasyonunu Vedat Muriç ve Allahyar Sayyadmanesh ile güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Michael Frey'in yerine bir forvet transferi daha yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran yönetim, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündemine aldı. Sportif direktör Damien Comolli, Porto ile Aboubakar pazarlığı yapmak için bugün Portekiz'e uçuyor. İşte Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki golcü için yapacağı teklif...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 02:16 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 07:13
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Fenerbahçe'den Aboubakar operasyonu! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe'de transfer için yeniden düğmeye basıldı.

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Fenerbahçe'den Aboubakar operasyonu! İşte yapılacak teklif

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Audi Cup'ta iki zorlu maça çıkan sarı-lacivertliler turnuvayı 4.olarak tamamladı.

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Fenerbahçe'den Aboubakar operasyonu! İşte yapılacak teklif

2 maçta kalesinde toplam 11 gol gören Fenerbahçe'de savunma alarm verirken santrfor bölgesinde Vedat Muriç yalnız kaldı.

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Fenerbahçe'den Aboubakar operasyonu! İşte yapılacak teklif

Bu kapsamda eksikleri belirleyen teknik direktör Ersun Yanal yönetime hedefteki oyuncuların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.

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Fenerbahçe'den Aboubakar operasyonu! İşte yapılacak teklif

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli kurmaylar bu hedef doğrultusunda Ersun Yanal'a iddialı bir kadro teslim etmek için kolları sıvadı.

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