03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Aboubakar operasyonu! İşte yapılacak teklif
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de forvet takviyesi için düğmeye basıldı. Golcü rotasyonunu Vedat Muriç ve Allahyar Sayyadmanesh ile güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Michael Frey'in yerine bir forvet transferi daha yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran yönetim, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündemine aldı. Sportif direktör Damien Comolli, Porto ile Aboubakar pazarlığı yapmak için bugün Portekiz'e uçuyor. İşte Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki golcü için yapacağı teklif...
Giriş Tarihi: 03.08.2019 02:16 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 07:13
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