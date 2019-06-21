21 Haziran 2019, Cuma
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Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası
Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'a gelen Aleksandar Kolarov, Sarı-Lacivertliler ile masaya oturdu. Sırp yıldızın Fenerbahçe'den 2+1 yıllık sözleşme istediği öğrenilirken transfer görüşmelerinin detaylarını İtalyan gazeteci Dario Moio açıkladı...
Giriş Tarihi: 21.06.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 10:42
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