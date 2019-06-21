21 Haziran 2019, Cuma

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Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'a gelen Aleksandar Kolarov, Sarı-Lacivertliler ile masaya oturdu. Sırp yıldızın Fenerbahçe'den 2+1 yıllık sözleşme istediği öğrenilirken transfer görüşmelerinin detaylarını İtalyan gazeteci Dario Moio açıkladı...

Giriş Tarihi: 21.06.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 10:42
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Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri doğrultusunda İstanbul'a getirdiği Alexandar Kolarov ile ilgili gerçekleri, İtalyan gazeteci Dario Moio Skorer'e anlattı.

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Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

İl Romanista gazetesinin Roma takımı muhabiri olan Moio, sarı-kırmızılıların futbolcuyu elden çıkarma gerekçesinden, Sırp futbolcunun form durumuna kadar bir çok konuda detaylı bilgiler aktardı.

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Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

'Bonservise 3-5 milyon yetecek'
"Fenerbahçe maddi konularda oyuncuyla çoktan anlaşmıştır. Şimdi sırada bonservis konusu var.

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Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

Türk kulübü önümüzdeki günlerde transferi tamamlamak üzere Roma'ya teklifini iletecek.

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Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası

Bence 3 milyon euro ila 5 milyon euro arası bir bedele bu transfer tamamlanır.

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