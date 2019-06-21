21 Haziran 2019, Cuma

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Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Gelecek sezon için transfer .alışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor'un Ganalı orta sahasını da transfer listesine aldı. Başkan Ali Koç, Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç için de nabız yokladı.

Giriş Tarihi: 21.06.2019 00:39 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 07:58
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Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

UEFA'dan gelecek habere göre transfer çalışmalarını belirleyecek olan F.Bahçe, listesine Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'ı da aldı.

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Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Kiralık oynadığı geçtiğimiz sezonun ardından sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'den bonservisini aldığı Ganalı orta saha, ligin öne çıkan isimlerden olmuştu.

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Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Mensah için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüştüğü de iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Bu oyuncunun durumuyla ilgili bilgi alan Koç'un UEFA'dan gelecek haber doğrultusunda somut adımlar atacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Bu arada Başkan Koç'un Bedir ile yaptığı görüşmede Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç konusunda nabız yokladığı ifade edildi.

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