Fenerbahçe'nin son gözdesi Kayserispor'dan Mensah

Gelecek sezon için transfer .alışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor'un Ganalı orta sahasını da transfer listesine aldı. Başkan Ali Koç, Galatasaray'ın istediği Deniz Türüç için de nabız yokladı.

Giriş Tarihi: 21.06.2019 00:39 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





