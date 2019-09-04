Ben Arfa'dan şok açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda ilgilendiği fakat sonuç alamadığı Ben Arfa'dan açıklama geldi. Transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayarak boşta kalan Ben Arfa, instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı! İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





