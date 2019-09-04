04 Eylül 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ben Arfa'dan şok açıklama! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda ilgilendiği fakat sonuç alamadığı Ben Arfa'dan açıklama geldi. Transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayarak boşta kalan Ben Arfa, instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı! İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 04.09.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 09:33
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"