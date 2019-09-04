04 Eylül 2019, Çarşamba

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Ben Arfa'dan şok açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda ilgilendiği fakat sonuç alamadığı Ben Arfa'dan açıklama geldi. Transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayarak boşta kalan Ben Arfa, instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı! İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 09:33
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Ben Arfa'dan şok açıklama! Fenerbahçe...

Süper Lig'de ve Avrupa ülkelerinde yaz transfer dönemi sona erdi...

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Ben Arfa'dan şok açıklama! Fenerbahçe...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, kadrosunu geçtiğimiz sezona oranla oldukça güçlendirdi.

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Ben Arfa'dan şok açıklama! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon en büyük sıkıntıyı yaşadığı forvet hattına Vedat Muriç, Max Kruse ve Mevlüt Erdinç'i transfer etti.

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Ben Arfa'dan şok açıklama! Fenerbahçe...

Kanarya, İran'dan transfer ettiği genç yıldız adayı Allahyar'ı ise İstanbulspor'a kiraladı.

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Ben Arfa'dan şok açıklama! Fenerbahçe...

Ersun Yanal, yönetimden bir kanat forvet transferi daha istemişti...

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