10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Kolarov Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşmedeki flaş detay
Fenerbahçe'nin transferi için aylardır uğraştığı Aleksandar Kolarov transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Oyuncuyla her konuda anlaşan ancak Roma kulübünün bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferi açıklayamayan sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcu ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 10.08.2019 11:50
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