10 Ağustos 2019, Cumartesi

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Kolarov Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşmedeki flaş detay

Fenerbahçe'nin transferi için aylardır uğraştığı Aleksandar Kolarov transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Oyuncuyla her konuda anlaşan ancak Roma kulübünün bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferi açıklayamayan sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcu ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 11:50
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Kolarov Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşmedeki flaş detay

Fenerbahçe , transfer sezonunun başlangıcından itibaren Roma'nın 33 yaşındaki Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor...

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Kolarov Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşmedeki flaş detay

Sarı lacivertlilerin şu ana dek yaptığı pek çok hamle, transferin nihayete ermesini sağlayamadı.

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Kolarov Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşmedeki flaş detay

Ancak yakın geçmişte oyuncunun menajerinin birkaç kez İtalya'ya gidip gelmesi ve teklifleri yenilemesi mesafe kat edilmesine yol açtı.

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Kolarov Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşmedeki flaş detay

Kolarov'un ağabeyi ve menajerini Anadolu Efes serisinde ağırlayan Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyla bir problemi yok.

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Kolarov Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşmedeki flaş detay

Çünkü Aleksandar Kolarov, sarı lacivertli formayı giymeyi fazlasıyla istiyor.

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