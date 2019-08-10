10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve şu ana dek 8 isimle sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Zanka ve Kolarov transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Orta saha takviyesi için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Luiz Gustavo transferinde sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 10.08.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 10:40
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