10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve şu ana dek 8 isimle sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Zanka ve Kolarov transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Orta saha takviyesi için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Luiz Gustavo transferinde sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 10:40
  • 1
  • 18
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

  • 2
  • 18
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlayan sarı-lacivertliler, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.

  • 3
  • 18
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Fenerbahçe'nin Zanka ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı öğrenildi.

  • 4
  • 18
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Kanarya'nın transferdeki diğer hedefiyse Roma forması giyen Sırp yıldız Aleksandar Kolarov...

  • 5
  • 18
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

33 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle son pürüzleri gidermesinin ardından transfere resmiyet kazandırması bekliyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör