Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve şu ana dek 8 isimle sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Zanka ve Kolarov transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Orta saha takviyesi için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Luiz Gustavo transferinde sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





