10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadroya alınmadı

Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'un rakibi olacak olan Fenerbahçe'de, Sivas kafilesi belli oldu. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iki yıldızın eksikliği dikkat çekti. Bunun sebebi ise kısa sürede ortaya çıktı. Yıldız isimlerin transfer ve sakatlıktan dolayı kadroda olmadıkları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 14:35
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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadroya alınmadı

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile mücadele etmek üzere bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek olan Futbol A Takımımızın kadrosu şu şekilde;

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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadroya alınmadı

ALLAHYAR

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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadroya alınmadı

YUSUF MERT TUNÇ

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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadroya alınmadı

MURAT SAĞLAM

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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadroya alınmadı

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