10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadroya alınmadı
Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'un rakibi olacak olan Fenerbahçe'de, Sivas kafilesi belli oldu. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iki yıldızın eksikliği dikkat çekti. Bunun sebebi ise kısa sürede ortaya çıktı. Yıldız isimlerin transfer ve sakatlıktan dolayı kadroda olmadıkları öğrenildi.
Giriş Tarihi: 10.08.2019 14:35
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