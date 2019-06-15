15 Haziran 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Kolarov Fenerbahçe'de! İşte o görüntüler
İtalyan ekibi Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'un adı haftalardır Fenerbahçe ile anılıyordu. Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov ve oyuncunun bağlı olduğu menajerler Fali Ramadani ile Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçını Fenerbahçe yöneticileriyle birlikte izledi. Kolarov'un transfer görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 15.06.2019 09:18
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"