Kolarov Fenerbahçe'de! İşte o görüntüler

İtalyan ekibi Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'un adı haftalardır Fenerbahçe ile anılıyordu. Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov ve oyuncunun bağlı olduğu menajerler Fali Ramadani ile Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçını Fenerbahçe yöneticileriyle birlikte izledi. Kolarov'un transfer görüntüleri ortaya çıktı.