15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye çılgın teklifé Kjaer + 15 milyon €

Napoli, Inter, Manchester City, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach ve Milan gibi dev ekiplerin radarına giren Eljif Elmas'a talip olan diğer bir İspanyol devi Sevilla'dan sarı lacivertlilere bomba bir takas teklifi geldi.

Giriş Tarihi: 15.06.2019 00:10 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:53
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Fenerbahçe'ye çılgın teklifé Kjaer + 15 milyon €

Birçok kulübün peşinde olduğu Eljif Elmas için en ciddi teklif Sevilla'dan geldi. İspanyol basını, Sevilla'nın Fenerbahçe'ye çılgın bir takas teklifinde bulunduğunu yazdı.

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Fenerbahçe'ye çılgın teklifé Kjaer + 15 milyon €

El Decano'da çıkan haberde "Sevilla, Eljif'e ciddi bir yatırım yapacak. İlk hedef Eljif Elmas olacak" denildi.

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Fenerbahçe'ye çılgın teklifé Kjaer + 15 milyon €

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken Sarı-Lacivertli kulübe çılgın bir teklifin geldiği bildirildi. Sevilla'nın Eljif Elmas transferinde adeta gözünü kararttığı bildirildi.

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Fenerbahçe'ye çılgın teklifé Kjaer + 15 milyon €

DEVLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İtalyan, İngiliz ve İspanyol takımlarının markajında olan Eljif için devreye giren son takım Sevilla oldu. Sevilla'nın Eljif için 15 milyon Euro ile birlikte Kjaer'i teklif ettiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'ye çılgın teklifé Kjaer + 15 milyon €

TOPLAM TEKLİF 23 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kjaer'in piyasa değerinin 8 milyon Euro civarında olduğu hesap edilirse Sevilla'nın Eljif için yaptığı teklif 23 milyon Euro'yu bulduğu görülüyor.

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