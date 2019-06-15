15 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye çılgın teklifé Kjaer + 15 milyon €
Napoli, Inter, Manchester City, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach ve Milan gibi dev ekiplerin radarına giren Eljif Elmas'a talip olan diğer bir İspanyol devi Sevilla'dan sarı lacivertlilere bomba bir takas teklifi geldi.
Giriş Tarihi: 15.06.2019 00:10 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:53
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