15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli camiaya transfer müjdesini verdi.

Giriş Tarihi: 15.06.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 09:49
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Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak transfer açıklaması yaptı.

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Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!

'Fener Ol' Kampanyasına destek olmak için düzenlenen 'WinWin' programının canlı yayınına katılan Ersun Yanal, başkan Ali Koç'un transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ve kısa bir süre içerisinde açıklama yapılacağını duyurdu.

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Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!

"BAŞKAN GÖRÜŞMEDEN GELİYOR"

Ersun Yanal, futbol takımının gelecek sezon şampiyonluğa oynayacağını vurgularken, "Fenerbahçe'nin hedeflerinde şampiyonluk var, başka bir hedefi olamaz.

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Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!

Fenerbahçe'nin bir duruşu var. Bulun bilinciyle bir çalışma içerisine girdik.

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Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!

Başkanımız görüşmelerden geliyor. Ben tatil yapıyorum, onlar çalışıyor. Takımı tekrar dizayn edeceğiz.

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