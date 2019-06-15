Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!

'Fener Ol' Kampanyasına destek olmak için düzenlenen 'WinWin' programının canlı yayınına katılan Ersun Yanal, başkan Ali Koç'un transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ve kısa bir süre içerisinde açıklama yapılacağını duyurdu.



