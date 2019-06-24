24 Haziran 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefinde yeni sezona merhaba diyecek Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yıldız ismin Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih belli oldu...

Giriş Tarihi: 24.06.2019 10:02
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Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Takımdan birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler yepyeni bir yapılanma ile sezona merhaba diyecek.

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Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Sarı-lacivertli yöneticiler 2020 model Fenerbahçe'nin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, liderliğe oynayacak takımın kadro mühendisliğini oluşturmak için tüm şartları zorluyor.

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Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe'de bu doğrultuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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