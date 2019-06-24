Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefinde yeni sezona merhaba diyecek Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yıldız ismin Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih belli oldu...