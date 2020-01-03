03 Ocak 2020, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den Ferdi kararı! İşte son düşünce...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler netleşiyor... Sarı-lacivertliler, kadrosunda tercih etmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor... Bu kapsamda Ferdi Kadıoğlu'na çeşitli teklifler de gelmişti. Teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim, Hollanda asıllı Türk orta saha için kararını verdi! İşte o son karar ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 12:24
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...