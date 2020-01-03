03 Ocak 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den Ferdi kararı! İşte son düşünce...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler netleşiyor... Sarı-lacivertliler, kadrosunda tercih etmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor... Bu kapsamda Ferdi Kadıoğlu'na çeşitli teklifler de gelmişti. Teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim, Hollanda asıllı Türk orta saha için kararını verdi! İşte o son karar ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 12:24
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Fenerbahçe'den Ferdi kararı! İşte son düşünce...

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bir yandan şampiyonluk iddiasına devam eden Sarı Kanarya, bir yandan da gelecek isimlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe'den Ferdi kararı! İşte son düşünce...

Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler neredeyse netleşmeye başladı. Sezon başından bu yana Ersun Yanal tarafından zaman zaman kesik yiyen Ferdi Kadıoğlu için yönetimden kritik bir karar çıktı...

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Fenerbahçe'den Ferdi kararı! İşte son düşünce...

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nun Derby County'de istediğini iletmişti. Hollandalı teknik direktör, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı süre zarfı boyunca oyuncuya olan güvenini aktarmıştı. Mason Mount'un yerini dolduramayan Cocu, yıldız isim yerine Ferdi'yi kiralamak isterken, Fenerbahçe yönetimi bu transferi veto ederek kapılarını kapatmıştı.

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Fenerbahçe'den Ferdi kararı! İşte son düşünce...

ARA TRANSFERDE TALİPLERİ ARTTI

Türkiye'de ve dünyada ara transfer dönemine girilirken, Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen kulüplerin sayısı gün geçtikçe artmaya başlamıştı. İngiltere'den ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çalan kulüplere bir darbe daha geldi...

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Fenerbahçe'den Ferdi kararı! İşte son düşünce...

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu için teklif getiren kulüplere kapısını kesin olarak kapatma kararı aldı.

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