Fenerbahçe'den Ferdi kararı! İşte son düşünce...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler netleşiyor... Sarı-lacivertliler, kadrosunda tercih etmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor... Bu kapsamda Ferdi Kadıoğlu'na çeşitli teklifler de gelmişti. Teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim, Hollanda asıllı Türk orta saha için kararını verdi! İşte o son karar ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 12:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





