30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Futbol dünyasını sarsacak transfer! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Sarı-lacivertliler için flaş bir isim gündeme geldi. G.Saray'la sözleşmesi sona erecek Mariano'nun Çubuklu'yu giyebileceği iddia edildi, yönetici Kemal Danabaş da konuyla ilgili bilgilendirildi.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 01:36 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 06:36
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Futbol dünyasını sarsacak transfer! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti. 12 Haziran tarihinde ise kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

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Futbol dünyasını sarsacak transfer! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.

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Futbol dünyasını sarsacak transfer! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.

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Futbol dünyasını sarsacak transfer! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.

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Futbol dünyasını sarsacak transfer! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Gelecek sezon öncesi birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.

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