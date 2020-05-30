Futbol dünyasını sarsacak transfer! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Sarı-lacivertliler için flaş bir isim gündeme geldi. G.Saray'la sözleşmesi sona erecek Mariano'nun Çubuklu'yu giyebileceği iddia edildi, yönetici Kemal Danabaş da konuyla ilgili bilgilendirildi.