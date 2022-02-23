Kanarya’ya yeni Ortega! Fenerbahçe’de aranan sol bek bulundu

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de, yeni hedef gelecek sezon. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, flaş bir sol bekle anlaşma aşamasına geldi. Vitor Pereira ile sezon ortasında yollarını ayıran ve Teknik Direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya varan Kanarya, ligde iyi sonuçlar alsa da Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Fenerbahçe, Avrupa'da da Slavia Prag'a karşı kendi sahasında 3-2 kaybederek büyük bir avantajı yitirdi. Ali Koç döneminde yapılan transferlerden memnun kalmayan taraftarlar, yeni sezonda daha net hamleler bekliyor. Bu doğrultuda, hummalı bir çalışma yürüten sarı lacivertli yöneticiler, izleme komitesinin çok sayıda izleyip onay verdiği futbolcularla temas kurma kararı aldı. Yeni sezonda sol bek takviyesi yapmak isteyen Kanarya, İsmail Kartal'ın da onay verdiği o isim için harete geçti. F.BAHÇE'DEN ORTEGA BOMBASI! Fenerbahçe, Arjantin'in Vélez Sarsfield takımında forma giyen Francisco Ortega'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki genç sol bek için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Arjantin'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ortega'dan, uzun vadeden iyi bir bonservis kazanılması da hedefleniyor. Güncel piyasa değeri 4.2 milyon Euro olan futbolcunun sözleşmesi 2024'ün Aralık ayında sona erecek. Yönetimin, makul bir bonservis ücretiyle genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 1.77 boyundaki Ortega, beşli defansın solunda da görev alabiliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve oyun bilgisiyle dikkat çeken genç sol bek, bu sezon 3 maçta görev aldı. Ortega, geçen sezon ise 38 karşılaşmada 1 gol ve 6 asist kaydetmişti. Vélez Sarsfield alt yapısından çıkan ve 2018'de profesyonel olan futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de toplam 15 kez görev aldı, gol ya da asist kaydedemedi.