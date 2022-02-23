Kanarya’ya yeni Ortega! Fenerbahçe’de aranan sol bek bulundu

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de, yeni hedef gelecek sezon. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, flaş bir sol bekle anlaşma aşamasına geldi.