Anasayfa Galeri Kanarya'ya yeni Ortega! Fenerbahçe'de aranan sol bek bulundu
Kanarya’ya yeni Ortega! Fenerbahçe’de aranan sol bek bulundu

Kanarya'ya yeni Ortega! Fenerbahçe'de aranan sol bek bulundu

Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, önümüzdeki senenin planlarını yapmaya başladı. Transferde yapılan başarısız hamleler sonrası, yeni sezonda adımlarını daha dikkatli bir şekilde atacak olan sarı lacivertliler, ince eleyip sık dokuyacak. Bu doğrultuda izleme komitesinin önerdiği ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği o yıldız için harekete geçildi. İşte Fenerbahçe'nin sezon sonu için yaptığı flaş hamlenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 23.02.2022- 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022- 09:51
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanarya’ya yeni Ortega! Fenerbahçe’de aranan sol bek bulundu

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de, yeni hedef gelecek sezon. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, flaş bir sol bekle anlaşma aşamasına geldi.

BİZE ULAŞIN