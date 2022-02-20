FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler o ismin peşindeler! Sezon sonunda...

Sezon başında Vitor Pereira'nın gelişiyle farklı bir formatla sahaya çıkan Fenerbahçe'de sergilenen futbol zaman zaman iyi olurken daha sonra büyük bir düşüş yaşandı. Pereira'nın 3-4-2-1 sistemi özellikle savunma ağırlıklı kaldığı için birçok kesim tarafından tepki almıştı. Ama Portekizli hoca bu sistemle bazı oyuncuların gelişimine büyük katkı sağladı. Daha sonra futbolcularla yaşadığı iletişim eksikliği nedeniyle ve taraftarların yoğun tepkisiyle yolların ayrıldığı Pereira, takıma Kim ve Crespo gibi oyuncuları kazandırdı. Sezonun geri kalanı için bir süre Zeki Murat Göle ile devam eden Fenerbahçe bu sürede de istenilen performansın çok uzağında kaldı. Başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışından tamamen uzaklaşmasının ardından gelecek sezon planlamasına başladığı sezonunun geri kalanını ise İsmail Kartal'a emanet etti. Kartal, takımın başına geçer geçmez ise ilk olarak sistemi 3-4-2-1 yerine 4-2-3-1 ya da 4-3-3' çevirdi. Tecrübeli hoca böylelikle kanat beki oynayan Osayi'den sağ kanatta yararlanmaya başladı. FERDİ'NİN PEŞİNDELER Son olarak milli takım tercihini A Milli Futbol Takım'ımızdan yana kullanan Ferdi, gelecek sezon 7+4 kuralını düşündüğümüzde yerli olarak büyük bir avantaj gibi gözüküyor. Ferdi Fenerbahçe formasıyla bu zamana kadar 91 karşılaşmada görev alırken 10 gol, 12 asistlik katkı sağladı. 22 yaşındaki futbolcuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion talip oldu.