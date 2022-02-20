Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler o ismin peşindeler! Sezon sonunda...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler o ismin peşindeler! Sezon sonunda...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler o ismin peşindeler! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçında sergilediği futbolla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu için flaş transfer iddiaları çıkmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin henüz sözleşme uzatmadığı ve sezon sonunda bonservisi elinde olacak olan yıldız futbolcu için taraftarında yoğun baskısı var. Ferdi Kadıoğlu için, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğu iddia edilirken bunlarla birlikte İngiliz ekibi de devreye girdi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Yayın Tarihi: 20.02.2022- 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 09:52
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler o ismin peşindeler! Sezon sonunda...

Sezon başında Vitor Pereira'nın gelişiyle farklı bir formatla sahaya çıkan Fenerbahçe'de sergilenen futbol zaman zaman iyi olurken daha sonra büyük bir düşüş yaşandı.

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