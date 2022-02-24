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Fenerbahçe’ye Ganalı sol açık! Temasa geçildi

Fenerbahçe'ye Ganalı sol açık! Temasa geçildi

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, işleri şimdiden sıkı tutuyor. Sol kenarda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Çin Ligi'nden sürpriz bir ismi gündemine aldı. Oyuncunun hem sol açık, hem sol bek oynuyor olması Kanarya'nın transferde iştahını kabarttı. İşte o transfer hamlesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 24.02.2022- 09:48 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022- 10:01
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Fenerbahçe’ye Ganalı sol açık! Temasa geçildi

Bu sezona teknik direktör Vitor Pereira ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler istediği gibi gitmemişti.

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