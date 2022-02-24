Fenerbahçe’ye Ganalı sol açık! Temasa geçildi

Bu sezona teknik direktör Vitor Pereira ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler istediği gibi gitmemişti. Portekizli teknik adamla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşmaya varmıştı. Teknik direktör Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roger Schmidt ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da Leeds United'dan ayrılacak olan Marcelo Bielsa ile temas halinde. Gelecek sezon için işleri şimdiden sıkı tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına başladı. Sol kenara takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler kariyerini Çin'de sürdüren Frank Acheampong ile temasa geçti. 28 yaşındaki Ganalı futbolcunun hem sol açık hem de sol bek bölgesinde forma giyebiliyor olması Fenerbahçe'nin bu transferde iştihanı kabartıyor. Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC'de top koşturan Frank Acheampong'un kulübüyle 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Ganalı sol açığın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında. Frank Acheampong'un Çin Ligi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. FRANK ACHEAMPONG KİMDİR? 16 Ekim 1993'de Gana'nın Accra kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından King Faisal'da başladı. Ardından Tayland Ligi takımlarından Buriram United'a transfer olan Acheampong, 2013 Ocak ayında Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht'e imza attı. Belçika ekibinde 4 sene top koşturan Ganalı yıldız, 2017 Çin takımlarından Tianjin Teda'ya imza attı. 28 yaşındaki futbolcu şu anki kulübü olan Shenzhen FC'ye 2021 yılında transfer oldu. Kariyerinde toplam 292 maça çıkan Ganalı sol açık, 66 gol 44 asist katkısında bulundu. Gana Milli Takımı'nın da oynayan Frank Acheampong, milli formayla 23 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.