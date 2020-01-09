09 Ocak 2020, Perşembe

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Kamp başladı karar verildi: 'Hepsini gönderin'

Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda ilk olarak Gineli stoper Simon Falette'i kiralayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın 6 ismin takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 16:07
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Kamp başladı karar verildi: 'Hepsini gönderin'

İkinci yarı hazırlıklarının Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, transferde somut adımlar atmaya başladı. Sol bek, stoper ve forvet transferlerine öncelik veren Sarı Kanarya, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'i kadrosuna kattı.

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Kamp başladı karar verildi: 'Hepsini gönderin'

Gineli futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

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Kamp başladı karar verildi: 'Hepsini gönderin'

Bu sezon Alman ekibiyle yalnızca bir maçta görev alan Falette'in transferi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, yönetim gözünü sol bek ve forvet transferine çevirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın yanına mutlaka bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü ilk isimse Milan forması giyen Ricardo Rodriguez...

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Kamp başladı karar verildi: 'Hepsini gönderin'

İtalyan devinde forma şansı bulamayan İsviçreli sol bek ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde transferin önündeki tek engel Milan'ın istediği bonservis bedeli. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe, Milan'ın sözleşmeye 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi nedeniyle Rodriguez transferine son noktayı koyamıyor.

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Kamp başladı karar verildi: 'Hepsini gönderin'

Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Sol bek transferinde önceliği Rodriguez'e veren, Coly ve Coentrao gibi isimlerle de temasta olan Sarı Kanarya, Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmak istiyor.

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