09 Ocak 2020, Perşembe
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Kamp başladı karar verildi: 'Hepsini gönderin'
Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda ilk olarak Gineli stoper Simon Falette'i kiralayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın 6 ismin takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 09.01.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 16:07
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