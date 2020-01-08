Fenerbahçe taraftarından Falette transferine şok tepki! Ali Koç ve Comolli...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'i kadrosuna kattı. Gineli savunma oyuncusunu İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçiren sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Fenerbahçeli taraftarlar ise bu sezon yalnızca 1 maçta forma giyen ve takıma katkı sağlamayacağını düşündükleri Falette için ağır ifadeler kullanırken, başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli'yi istifaya davet etti. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 23:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





