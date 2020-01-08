09 Ocak 2020, Perşembe

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Fenerbahçe taraftarından Falette transferine şok tepki! Ali Koç ve Comolli...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'i kadrosuna kattı. Gineli savunma oyuncusunu İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçiren sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Fenerbahçeli taraftarlar ise bu sezon yalnızca 1 maçta forma giyen ve takıma katkı sağlamayacağını düşündükleri Falette için ağır ifadeler kullanırken, başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli'yi istifaya davet etti. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 23:39
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Fenerbahçe taraftarından Falette transferine şok tepki! Ali Koç ve Comolli...
Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.
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Fenerbahçe taraftarından Falette transferine şok tepki! Ali Koç ve Comolli...

Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a gelmişti. Sağlık kontrolünden geçirilen Gineli futbolcu sarı-lacivertli takıma imzayı attı.

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Fenerbahçe taraftarından Falette transferine şok tepki! Ali Koç ve Comolli...
Fenerbahçe yönetiminin yaptığı bu transfer sarı-lacivertli taraftarları hiç memnun etmezken, sportif direktör Damien Comolli eleştirilerin odağındaki isim durumunda bulunuyor.
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Fenerbahçe taraftarından Falette transferine şok tepki! Ali Koç ve Comolli...
Sarı-lacivertli traftarlar Simon Falette transferine sosyal medyada büyük tepki gösterirken Ali Koç'un vizyonunu anlayamadıklarını belirtti ve Comolli'yi istifaya davet etti.
İşte Fenerbahçe taraftarının Simon Falette tepkisi...
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Fenerbahçe taraftarından Falette transferine şok tepki! Ali Koç ve Comolli...
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