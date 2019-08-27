27 Ağustos 2019, Salı

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Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler bir yandan mevcut oyuncular ile ilgili kararlar almaya devam ediyor. Son olarak Diego Reyes ile yollarını ayıran Fenerbahçe'ye takımda istenmeyen Kameni için de müjdeli haber geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 22:45
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Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'ye Carlos Kameni'den müjdeli haber geldi.

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Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

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Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Takımdaki eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransa Milli Takımı'nda dünya kupası şampiyonluğu yaşayan savunma oyuncusu Adil Rami'yi kadrosuna kattı.

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Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçeli kurmaylar mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar vermeye başladı.

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Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hamleler yapan sarı-lacivertliler ilk olarak takıma katıldığından beri bekleneni veremeyen Diego Reyes ile yollarını ayırdı.

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