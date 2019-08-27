27 Ağustos 2019, Salı
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Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler bir yandan mevcut oyuncular ile ilgili kararlar almaya devam ediyor. Son olarak Diego Reyes ile yollarını ayıran Fenerbahçe'ye takımda istenmeyen Kameni için de müjdeli haber geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 27.08.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 22:45
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