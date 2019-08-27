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Fenerbahçe'ye Patrik Schick'ten kötü haber geldi!
Ligde 2'de 2 yaparak 6 puanla başlaması başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Transfer sezonu kapanmadan eksik mevkilere transferleri gerçekleştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki son isim Roma'nın yıldız golcüsü Patrik Schick. Çek yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye bu transferden kötü bir haber geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 22:40
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