27 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Patrik Schick'ten kötü haber geldi!

Ligde 2'de 2 yaparak 6 puanla başlaması başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Transfer sezonu kapanmadan eksik mevkilere transferleri gerçekleştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki son isim Roma'nın yıldız golcüsü Patrik Schick. Çek yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye bu transferden kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 22:40
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Fenerbahçe'ye Patrik Schick'ten kötü haber geldi!

Ligde 2'de 2 yaparak 6 puanla başlamayı başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

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Fenerbahçe'ye Patrik Schick'ten kötü haber geldi!

İlk hafta ligin yeni ekiplerinde Gazişehir Gaziantep karşısında 5-0'lık harika bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler, ikinci haftada ise Başakşehir'e konuk oldu.

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Fenerbahçe'ye Patrik Schick'ten kötü haber geldi!

Bu mücadeleden de Dirar'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 galip gelmeyi başaran Yanal'ın öğrencileri taraftarlarını sevindirmişti.

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Fenerbahçe'ye Patrik Schick'ten kötü haber geldi!

Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek önceki sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen Sarı Kanarya şu ana kadar yapılan transferlerin performansından oldukça memnun.

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Fenerbahçe'ye Patrik Schick'ten kötü haber geldi!

Ancak Ersun Yanal'ın ve taraftarlarında savunma mevkine transfer yapılması ısrarı üzerine transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar bir isim üzerine yoğunlaşmış durumda.

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