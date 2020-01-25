25 Ocak 2020, Cumartesi

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Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor... Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Ligde oynadığı son üç maçı kazanan Medipol Başakşehir, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi. Kadıköy'de bu akşam nefesler tutulacak. Her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 01:42
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Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda Gaziantep FK galibiyetiyle iyi başlayan Fenerbahçe bu akşam sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ligde bu sezon ilk kez üç maçlık kazanma serisi yakalayan (Beşiktaş 3-1, Çaykur Rize (D) 2-1, Gaziantep (D) 2-0) sarı-lacivertli ekipte hedef Başakşehir'i de devirip çıkışı sürdürmek.

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Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Haftaya 34 puanla 4. sırada giren Kanarya kazanması halinde 36 puanla 2. sırada yer alan Başakşehir'in üstüne çıkacak. Lider Sivasspor ile fark maç fazlasıyla 3'e düşecek.

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Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

ÜLKER'DEN ÇIKIŞ YOK
Fenerbahçe ligde bu sezon Kadıköy'de çıktığı 8 maçın 6'sını kazandı. Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sadece Antalyaspor'a 1-0 kaybetti. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmada Kanarya, deplasmanda 1-0 geriden Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

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Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (8M/2B) Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

TEK EKSİK HASAN ALİ
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek eksik var. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu akşam da forma giyemeyecek. Kanarya'da cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

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