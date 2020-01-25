25 Ocak 2020, Cumartesi
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Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri
Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor... Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Ligde oynadığı son üç maçı kazanan Medipol Başakşehir, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi. Kadıköy'de bu akşam nefesler tutulacak. Her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...
Giriş Tarihi: 25.01.2020 01:42
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