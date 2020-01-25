25 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'yle temasa geçtiler! Vedat Muriç'e bir talip daha...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerini yukarı çekip transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, ara transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda kadrodaki fazla oyuncuları yollayıp hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini azaltmak istiyor. Bu kapsamda kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Adil Rami, Alper Potuk gibi isimleri satış listesine koyan sarı-lacivertlilerin yıldız forveti Vedat Muriç'e bir talip çıktı. Tottenham'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Kosovalı golcü, İspanya'dan bir takımın radarına girdi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 10:28
  • 1
  • 10
Fenerbahçe'yle temasa geçtiler! Vedat Muriç'e bir talip daha...

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertlilerde gözler takıma yapılacak takviyelere çevrilirken, mevcut oyunculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

  • 2
  • 10
Fenerbahçe'yle temasa geçtiler! Vedat Muriç'e bir talip daha...

TFF'den transfer için beklediği cevabı alamayan sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. TFF'nin 16 milyon TL kararıyla harcama limiti -19 milyon TL'ye ulaşan sarı- lacivertliler, transfer dönemi bitmeden artıya geçmek için harıl harıl hesap-kitap yapmaya başladı.

  • 3
  • 10
Fenerbahçe'yle temasa geçtiler! Vedat Muriç'e bir talip daha...

Sarı Kanarya'nın limitte artıya geçmesinin formülü ise oyuncu satma ve eldeki yüksek maaşlı isimlerle vedalaşma olarak belirlendi. Limitte artıya geçilmesi halinde dış transfere de olumlu bir şekilde yön verecek olan Fenerbahçe'de, hem lisansı çıkartılmayan Falette'nin sorunu çözülecek, hem de sol bek için anlaşılan Milanlı Ricardo Rodriguez'le resmi sözleşme imzalanacak.

  • 4
  • 10
Fenerbahçe'yle temasa geçtiler! Vedat Muriç'e bir talip daha...

Takımdan vedalaşacak isimleri belirleyen sarı-lacivertliler iyi bir teklif gelmesi durumunda Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Adil Rami ile yollarını ayırıp hem maaş yükünden kurtulmayı amaçlıyor, hem de bu futbolculardan bonservis bedeli elde edip transfer limitini yukarı çekmeyi hedefliyor.

  • 5
  • 10
Fenerbahçe'yle temasa geçtiler! Vedat Muriç'e bir talip daha...


KRUSE'UN SATIŞINA SICAK BAKILMIYOR
Fenerbahçe, harcama limiti için elden çıkartılabilecek oyuncular arasında gösterilen Max Kruse'un satışına sıcak bakmıyor. Satışı sarı-lacivertlilere hem bonservis hem de ciddi maaş tasarrufu sağlayabilir ancak Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip Alman yıldızın şampiyonluk yolunda satılmasına çok sıcak yaklaşmıyor. Kruse için İspanya La Liga ekibi Real Betis, cazip bir teklifle Sarı Kanarya'nın kapısını çaldı ve beklemeye geçti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör