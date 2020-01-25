25 Ocak 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'yle temasa geçtiler! Vedat Muriç'e bir talip daha...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerini yukarı çekip transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, ara transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda kadrodaki fazla oyuncuları yollayıp hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini azaltmak istiyor. Bu kapsamda kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Adil Rami, Alper Potuk gibi isimleri satış listesine koyan sarı-lacivertlilerin yıldız forveti Vedat Muriç'e bir talip çıktı. Tottenham'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Kosovalı golcü, İspanya'dan bir takımın radarına girdi. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.01.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 10:28
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