08 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Kadıköy'de büyük düello! İşte Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ilk 11'i

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçından mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamayı planlıyor. Sezonun ikinci yarısında çıktığı üç maçtan da galibiyetle ayrılarak 4. sıraya kadar yükselen Alanyaspori, zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, tecrübeli teknik adamın flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 00:48 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 02:09
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Kadıköy'de büyük düello! İşte Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ilk 11'i

Fenerbahçe'nin bu akşam Alanyaspor karşısındaki en büyük kozu Kosovalı golcüsü olacak. Ligde attığı 12 golle, Trabzonsporlu Sörloth ve Alanyasporlu Cisse ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Vedat Muriqi, Kadıköy'de bir başka oynuyor.

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Kadıköy'de büyük düello! İşte Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ilk 11'i

Vedat, şu ana kadar ligde bulduğu 12 golün 9'unu Kadıköy'de kaydetti. Ülker Stadyumu'nda 9 maça çıkan Kosovalı oyuncu, 1.00'lık ortalama tutturdu. Vedat ayrıca bu karşılaşmalarda 1 de asist yaptı.

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Kadıköy'de büyük düello! İşte Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ilk 11'i

Yıldız futbolcuyla birlikte Fenerbahçe'de performansı yükselen isimlerden biri de Max Kruse. Son 5 lig maçında 4 gol kaydeden Alman golcü, Alanya maçı öncesi istim üstünde. Fenerbahçe'nin ligde attığı son 5 golün tamamı Kruse-Muriqi ikilisinden geldi.

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Kadıköy'de büyük düello! İşte Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ilk 11'i

HASAN ALİ KULÜBEDE

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, Alanyaspor maçıyla takıma dönüyor. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan tecrübeli futbolcu, Akdeniz ekibi ile oynanacak maçta sahada olmayabilir ancak sonraki Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında sol beke geçecek. Bu durumda sol bekte oynayan Dirar, İnter'e giden Moses'ın yerine sağ açıkta, Rodrigues de asıl yeri sol açıkta oynayacak.

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Kadıköy'de büyük düello! İşte Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ilk 11'i

ALANYASPOR HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Aytemiz Alanyaspor, bu yıl teknik direktör Erol Bulut'un da göreve gelmesiyle başarısını artırdı. Akdeniz temsilcisi, lig sıralamasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük takımların üzerinde 38 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

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