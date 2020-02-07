07 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçından mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamayı planlıyor. Sezonun ikinci yarısında çıktığı üç maçtan da galibiyetle ayrılarak 4. sıraya kadar yükselen Alanyaspori, zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, tecrübeli teknik adamın flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 15:50
  • 1
  • 21
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor 11'i

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

  • 2
  • 21
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor 11'i

Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisi, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçıyla son bulmuştu.

  • 3
  • 21
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor 11'i

Deplasmanda karşılaştığı Karadeniz ekibinie 2-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, beşinci sıraya kadar gerilemiş ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara almıştı. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Akdeniz temsilcisini devirerek yeni bir galibiyet serisi yakalama peşinde...

  • 4
  • 21
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor 11'i

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor ise Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarından galibiyetle ayrılarak puanını 38'e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi.

  • 5
  • 21
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor 11'i

Akdeniz ekibi ayrıca hafta için oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde etti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör