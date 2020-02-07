Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçından mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamayı planlıyor. Sezonun ikinci yarısında çıktığı üç maçtan da galibiyetle ayrılarak 4. sıraya kadar yükselen Alanyaspori, zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, tecrübeli teknik adamın flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 15:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





