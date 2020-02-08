08 Şubat 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de sezon sonu sürpriz ayrılık! Yıldız isim...
Süper Lig'de devre arası transfer dönemi sona erdi. Fenerbahçe, devre arasında harcama limitinden dolayı sadece Simon Falette'yi kadrosuna katabildi. Sarı-lacivertlilerde sezonun bitmesiyle beraber büyük değişime girileceği belirtilirken, takımdan ayrılacak bir isim daha belli oldu. Yıldız ismin menajeri, oyuncu için kulüp arayışlarına başladı. İşte o isim ve Kanarya'da yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.02.2020 12:26
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