08 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de sezon sonu sürpriz ayrılık! Yıldız isim...

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi sona erdi. Fenerbahçe, devre arasında harcama limitinden dolayı sadece Simon Falette'yi kadrosuna katabildi. Sarı-lacivertlilerde sezonun bitmesiyle beraber büyük değişime girileceği belirtilirken, takımdan ayrılacak bir isim daha belli oldu. Yıldız ismin menajeri, oyuncu için kulüp arayışlarına başladı. İşte o isim ve Kanarya'da yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 12:26
  • 1
  • 16
Fenerbahçe'de sezon sonu sürpriz ayrılık! Yıldız isim...

Süper Lig'de transfer sezonun da kapanmasıyla heyecan tüm hızıyla sürüyor... Ara transfer döneminde harcama limiti ve mali sıkıntılar nedeniyle yalnızca 1 ismi, Simon Falette'i kadrosun katan sarı-lacivertlilerde sezon sonunda büyük bir değişim yaşanması öngörülüyor.

  • 2
  • 16
Fenerbahçe'de sezon sonu sürpriz ayrılık! Yıldız isim...

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 250 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı 27 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz günlerde oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk mücadelesinde oynanan GMG Kırklarelispor karşısında 62. dakikada oyunda dahil olmuş ancak kendisine pek de iş düşmemişti.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe'de sezon sonu sürpriz ayrılık! Yıldız isim...

Ligde 20 hafta sonunda topladığı 37 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta zorlu Trabzonspor derbisinden 2-1 yenik ayrılarak taraftarlarını üzmüştü.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe'de sezon sonu sürpriz ayrılık! Yıldız isim...

İkinci yarıya her ne kadar iyi bir başlangıç yapsa da hem taraftar, hem teknik ekip nezdinde istenilen seviyede performans gösteremeyen Fenerbahçe'de sezon sonu büyük bir revizyon kapıda.

  • 5
  • 16
Fenerbahçe'de sezon sonu sürpriz ayrılık! Yıldız isim...

"TRANSFER MÜMKÜN DEĞİL"

Mali problemlerin de aşılamaması sebebiyle başkan Ali Koç, 18. haftada oynanan Gaziantep karşılaşması sonrası "Bu şartlar atında transfer yapmamız mümkün değil" demiş devamında ise takımda bazı mevkilerin kabarık olduğunu, o bölgelerden birkaç futbolcuyla yolların ayrılacağını ve böylelikle transferde ellerinin rahatlayabileceğini belirtmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör