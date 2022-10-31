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Jorge Jesus işaret etti yönetim harekete geçti! Fenerbahçe’de stoper operasyonu

Jorge Jesus işaret etti yönetim harekete geçti! Fenerbahçe'de stoper operasyonu

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin sakatlığı sonrası stoper sıkıntısı yaşanmıştı. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus yaptığı açıklamada stopere ihtiyacı olduklarını ifade etmişti. Konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemi için gündemine aldığı stoper belli oldu. İşte o isim... (aspor.com.tr)
Yayın Tarihi: 31.10.2022- 09:28 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022- 09:30
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Jorge Jesus işaret etti yönetim harekete geçti! Fenerbahçe’de stoper operasyonu

Süper Lig'de ve Avrupa'da lider durumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

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