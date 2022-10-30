Fenerbahçe’de Serdar Dursun krizi! Kulübe rest çekti...

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de, taraftarları şampiyonluk için kenetlendi. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus beklentilerin farkında. Bu sebeple en ufak bir hata istemeyen Portekizli hoca, takımı iyi analiz ederek devre arası transfer dönemi için eksikleri bir bir tespit ediyor. Ayrıca deneyimli çalıştırıcının geçtiğimiz günlerde yönetime, özellikle Brezilya'daki oyuncuların içerisinde bulunduğu bir transfer listesi verdiği de öne sürülmüştü. Kanarya'nın devre arasını birkaç nokta atışı transfer yaparak geçirmesi bekleniyor. Bu mevkilerin başında ise stoper hattı geliyor. Jesus'un buradaki rotasyonu arttırmak adına oyuncu talep ettiği de biliniyor. Transfer yapılacak bir diğer mevkinin ise kanat bölgesi olacağı konuşuluyor. Öte yandan Jesus, takımdaki bütün oyunculardan faydalanmak istiyor. Bu sebeple Portekizli teknik adam, takımdaki herkese forma şansı verdi. Ancak kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen oyunculardan birisi olan Serdar Dursun'un ise bileti kesildi.