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Fenerbahçe’de Serdar Dursun krizi! Kulübe rest çekti...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun krizi! Kulübe rest çekti...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna başarılı bir şekilde devam eden sarı-lacivertlilerde gözler devre arasından planlanan transferlere çevrildi. Fenerbahçe'de ayrıca yine devre arasında kadroda şans bulamayan oyuncuların da ayrılacağı belirtiliyor. İşte sarı-lacivertlilere rest çeken ilk isim ve detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 30.10.2022- 09:03 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022- 10:30
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Fenerbahçe’de Serdar Dursun krizi! Kulübe rest çekti...

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de, taraftarları şampiyonluk için kenetlendi. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus beklentilerin farkında.

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