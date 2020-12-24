24 Aralık 2020, Perşembe

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İşte spor yazarlarının Fenerbahçe - Başakşehir maçı değerlendirmeleri

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda son şampiyon Başakşehir'i konuk etti. Fenerbahçe, geriye düştüğü mücadeleyi 4-1 kazandı. Kırmızı kartların damga vurduğu maçı spor yazarları değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:18
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İşte spor yazarlarının Fenerbahçe - Başakşehir maçı değerlendirmeleri

EMRE BOL - NEFES...

Maçın hakemi Bahattin Şimşek'le başlamak istiyorum yazıya... Bu arkadaşın ya sinirsel bir rahatsızlığı var ya da şekerine bir baktırsın! En küçük itirazlara öylesine tepkileri vardı ki inanın ağzım açık kaldı.

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İşte spor yazarlarının Fenerbahçe - Başakşehir maçı değerlendirmeleri

Sinirlerine hakim olamayıp verdiği kırmızı kartları, aklı başında, sakin bir hakem asla vermezdi. Hiçbir hakemin bu tarzda, kararlarıyla sağlayamadığı otoriteyi kartlarla sağlamaya hakkı yok.

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İşte spor yazarlarının Fenerbahçe - Başakşehir maçı değerlendirmeleri

Bu anlamda Başakşehir takımının çok net bir şekilde hakkını yemiştir. Şimdi birileri bu saçma hakemin yaptığı hataları Fenerbahçe üzerinden yorumlamaya çalışacak! Oysa bu durum sadece MHK'yi ilgilendirir.

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İşte spor yazarlarının Fenerbahçe - Başakşehir maçı değerlendirmeleri

Erol Bulut; cezalı ve sakatların çok olduğu haftada herkesi şaşırtan, tuhaf bir kadro sürdü sahaya... Ceza sahası içine yapılan onlarca ortayı değerlendirmeyi düşünmüş olacak ki forvete 1.98'lik Kemal Ademi'yi koydu.

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İşte spor yazarlarının Fenerbahçe - Başakşehir maçı değerlendirmeleri

Ancak Ademi öylesine etkisizdi ki, adeta Fenerbahçe 10 kişi oynamak durumunda kaldı. Ne gelen ortalara kafa vurabildi ne de arkadaşlarına indirebildi. Allah sadece boy vermiş!

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