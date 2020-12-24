İşte spor yazarlarının Fenerbahçe - Başakşehir maçı değerlendirmeleri

EMRE BOL - NEFES...

Maçın hakemi Bahattin Şimşek'le başlamak istiyorum yazıya... Bu arkadaşın ya sinirsel bir rahatsızlığı var ya da şekerine bir baktırsın! En küçük itirazlara öylesine tepkileri vardı ki inanın ağzım açık kaldı.