Fenerbahçe-Başakşehir maçı için usta yazardan flaş sözler! "Tam bir tiyatro"

Ama hakem maalesef atmıyor, atamıyor ya da angaje olduğu için atmak istemiyor. Gustavo atılsa F.Bahçe asla kazanamaz, hatta fark yer. İkinci yarı maç dengede. Rafael ile Skrtel, müdahale ediyor. Rafael, F.Bahçeli oyuncuya dokunmuyor, faul çalıyor, aynı anda da Rafael protesto için topa vuruyor. Ama hakem kurnaz ya hepimiz de salağız ya dokunmadığı pozisyona sarı kart, aynı anda da topa vurduğu için bir sarı kart daha, Rafael'i oyundan atıyor.