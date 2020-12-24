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Fenerbahçe-Başakşehir maçı için usta yazardan flaş sözler! "Tam bir tiyatro"

Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Skordan çok maçın hakemi Bahattin Şimşek'in kararlarının tartışıldığı mücadeleyi, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 00:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 06:15
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Fenerbahçe-Başakşehir maçı için usta yazardan flaş sözler! Tam bir tiyatro

Sabah'ın usta yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinin hakamlerini eleştirdi. Başakşehir'e 3 kırmızı kart çıkaran Şimşek için flaş ifadeler kullanan Çakar, "Bunun adı tiyatrodur... Bunun adı katliamdır... Bunun adı kul hakkı yemektir.." dedi.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçı için usta yazardan flaş sözler! Tam bir tiyatro

İşte Çakar'ın o yazısı...

"Türk futbolunda büyük bir komedi yaşanıyor. Gencecik, şerefli hakemler, daha bu yaşta tetikçi olarak kullanılıyorlar. Dün gece bir maç, bir hakem tarafından alınıp bir takıma nasıl bahşedilir, bunu Bahattin Şimşek net olarak gösterdi. Çocuğa kızamıyorum, yakışıklı, temiz yüzlü bir çocuk.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçı için usta yazardan flaş sözler! Tam bir tiyatro

Daha yolun başında. Tıpkı Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş güzel bir köylü kız gibi pis insanların eline düşüp kötü yola sevk edilmiş bir zihniyetin temsilcisi gibi görünüyor. Her şey tıkır tıkır giderken önce Gustavo'nun rakibin kavalına tabanı var. Karar kırmızı olmalıydı. Üstelik VAR hakemi Cüneyt Çakır, orta hakemi kenara davet etti. Bu şu demek; Gustavo'nun bileğin üzerine yaptığı kasti bir darbesi var, atılması lazım.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçı için usta yazardan flaş sözler! Tam bir tiyatro

Ama hakem maalesef atmıyor, atamıyor ya da angaje olduğu için atmak istemiyor. Gustavo atılsa F.Bahçe asla kazanamaz, hatta fark yer. İkinci yarı maç dengede. Rafael ile Skrtel, müdahale ediyor. Rafael, F.Bahçeli oyuncuya dokunmuyor, faul çalıyor, aynı anda da Rafael protesto için topa vuruyor. Ama hakem kurnaz ya hepimiz de salağız ya dokunmadığı pozisyona sarı kart, aynı anda da topa vurduğu için bir sarı kart daha, Rafael'i oyundan atıyor.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçı için usta yazardan flaş sözler! Tam bir tiyatro

Bunun adı tiyatrodur... Bunun adı katliamdır... Bunun adı kul hakkı yemektir... Bunun adı Türkiye ligini dizayn etmektir... Bütün bunların müsebbibi Serdar Tatlı'dır. Eğer Nihat Özdemir namuslu bir insansa ki asla şüphem yok, bir dakika daha o Tatlı'yı koltuğunda oturtmaz. Dün gece konu F.Bahçe- Başakşehir değildi. 40 yılım sahalarda geçti, bunun yarısı da hakem olarak, dün geceki gibisini hiçbir maçta izlemedim.

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