Fenerbahçe - Başakşehir maçında dikkat çeken an! Caner Erkin böyle tepki gösterdi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin farklı kazandığı maçın 88. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Hocasına sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan Caner'e Emre Belözoğlu müdahale etti. İşte tüm detaylar..