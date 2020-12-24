24 Aralık 2020, Perşembe

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Fenerbahçe - Başakşehir maçında dikkat çeken an! Caner Erkin böyle tepki gösterdi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin farklı kazandığı maçın 88. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Hocasına sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan Caner'e Emre Belözoğlu müdahale etti. İşte tüm detaylar..

Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:40
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Fenerbahçe - Başakşehir maçında dikkat çeken an! Caner Erkin böyle tepki gösterdi
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Fenerbahçe - Başakşehir maçında dikkat çeken an! Caner Erkin böyle tepki gösterdi

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maça hakemin gösterdiği kırmızı kartlar damgasını vurdu.

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Fenerbahçe - Başakşehir maçında dikkat çeken an! Caner Erkin böyle tepki gösterdi

Sarı-lacivertli takım, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından çıktığı kader maçında 3 puanı hanesine yazdırırken, Caner Erkin'in oyundan alındığında verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe - Başakşehir maçında dikkat çeken an! Caner Erkin böyle tepki gösterdi

Caner Erkin, maçın 88. dakikasında yerini Papiss Cisse'ye bırakınca teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterip doğruca soyunma odasının yolunu tuttu.

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Fenerbahçe - Başakşehir maçında dikkat çeken an! Caner Erkin böyle tepki gösterdi

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli oyuncu, tribündeki sportif direktör Emre Belözoğlu'nun uyarısıyla geri dönerek karşılaşmanın kalan kısmını körüğün ağzından izledi.

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