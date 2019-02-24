İşte ilk defa derbi heyecanı yaşayacak olan oyuncular

Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi bazı yıldızlar ilk defa bu derbinin heyecanını yaşayacaklar. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 24.02.2019 13:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





