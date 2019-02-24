24 Şubat 2019, Pazar

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İşte ilk defa derbi heyecanı yaşayacak olan oyuncular

Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi bazı yıldızlar ilk defa bu derbinin heyecanını yaşayacaklar. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 24.02.2019 13:56
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İşte ilk defa derbi heyecanı yaşayacak olan oyuncular

Beşiktaş ile Fenerbahçe Spor Toto Lig'in 23.haftasında Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.

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İşte ilk defa derbi heyecanı yaşayacak olan oyuncular

Sezonun ilk yarısında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Beşiktaş'ın Babel ile
bulduğu gole Fenerbahçe Ayew ile cevap vermişti. Beşiktaş'ın tek golünü atan Ryan Babel devre arasında Fulham'ın yolunu tuttu.

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İşte ilk defa derbi heyecanı yaşayacak olan oyuncular

Devre arasında yapılan yeni transferlerle Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabeti ilk kez yaşayacak olan oyuncular olacak.
İşte o isimler;

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İşte ilk defa derbi heyecanı yaşayacak olan oyuncular

KAGAWA

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İşte ilk defa derbi heyecanı yaşayacak olan oyuncular

ISIMAT - MIRIN

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