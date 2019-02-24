24 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ardından devre arasında takımdan gönderilen Aatif ve Ozan Tufan performanslarıyla herkesi şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 14:18
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Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...

Devre arasında Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, yeni takımına çabuk adapte oldu.

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Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...

Trabzonspor maçının ardından Kasımpaşa maçında da ilk 11'de maça başlayan Ozan Tufan sergilediği futboluyla Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadı.

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Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...


80 dakika boyunca sahada kalan Ozan Tufan etkili performansıyla dikkat çekti.

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Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...

Fenerbahçe'den gönderilen bir diğer isim Aatif Chachechouhe Rizespor'da yeniden doğdu.

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Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...

Rizespor'un vazgeçilmezleri arasına giren Aatif Karadeniz ekibiyle üst üste 6 maça çıktı.

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