24 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Ünlülerin derbi tahminleri!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi, ünlülerin derbi skor tahminlerini sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 13:37
  • 1
  • 55
Ünlülerin derbi tahminleri!

Ümit Karan

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

  • 2
  • 55
Ünlülerin derbi tahminleri!

Serhat Ulueren

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

  • 3
  • 55
Ünlülerin derbi tahminleri!

Ahmet Çakar

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

  • 4
  • 55
Ünlülerin derbi tahminleri!

İbrahim Toraman

Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe

  • 5
  • 55
Ünlülerin derbi tahminleri!

Hakan Altun

Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe

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