Fenerbahçe'de 1 ayrılık 3 transfer!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli kurmaylar transfere yoğun mesai harcıyordu. Takımdaki eksik bölgeleri tamamlamak için pazarlıklara devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal yıldız futbolcunun ayrılmasına onay verdi. Buna göre finansal olarak rahatlayacak olan Fenerbahçe 3 isme birden imza attıracak. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 22:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





