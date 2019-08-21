21 Ağustos 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 3 transfer!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli kurmaylar transfere yoğun mesai harcıyordu. Takımdaki eksik bölgeleri tamamlamak için pazarlıklara devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal yıldız futbolcunun ayrılmasına onay verdi. Buna göre finansal olarak rahatlayacak olan Fenerbahçe 3 isme birden imza attıracak. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 22:13
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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 3 transfer!

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 3 transfer!

Sezona taraftarının önünde harika bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler şampiyonluk yolundaki rakiplerinin kayıpla kapattığı haftayı 5-0'lık net bir galibiyetle kapatarak avantajın sahibi oldu.

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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 3 transfer!

Farklı sonuçtan memnun olan Fenerbahçe camiasında gözler transfere çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 3 transfer!

Takımın iyi oyunundan son derece keyif alan teknik direktör Ersun Yanal buna karşın takımdaki eksikleri yönetime bildirdi.

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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 3 transfer!

Özellikle sol bek ve stoper bölgesindeki sıkıntıya dikkat çeken deneyimli teknik adam, bir tane de ön libero transferinin en kısa zamanda takıma katılmasını istedi.

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