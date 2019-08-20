20 Ağustos 2019, Salı

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İşte Fenerbahçe'yi uçuracak golcü! Anlaşma tamam

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek sezona bomba gibi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İsviçreli oyuncusu Michael Frey'i kiraladıktan sonra bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 18:48
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İşte Fenerbahçe'yi uçuracak golcü! Anlaşma tamam

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

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İşte Fenerbahçe'yi uçuracak golcü! Anlaşma tamam

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

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İşte Fenerbahçe'yi uçuracak golcü! Anlaşma tamam

Yaz transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray ile transfer için uzun uğraşlar verdiği ve takımına kazandırdığı Vedat Muriç, ilk maçında gösterdiği performans ve attığı golle taraftarların beğenisini kazandı.

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İşte Fenerbahçe'yi uçuracak golcü! Anlaşma tamam

Ligin ilk maçında hücumda gösterdiği etkili performansı önümüzdeki haftalarda da sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün yanına bir takviye daha yapmak için harekete geçti.

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İşte Fenerbahçe'yi uçuracak golcü! Anlaşma tamam

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, aradığı golcüyü İtalya'da buldu. İşte detaylar...

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