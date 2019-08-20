20 Ağustos 2019, Salı
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İşte Fenerbahçe'yi uçuracak golcü! Anlaşma tamam
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek sezona bomba gibi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İsviçreli oyuncusu Michael Frey'i kiraladıktan sonra bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 20.08.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 18:48
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