24 Temmuz 2019, Çarşamba
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İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak isim!
Fenerbahçe, yeni sezona oldukça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal, takımın sezon boyunca önde baskı yapabilmesi için Avusturya kampında güçlendirme ağırlıklı antrenmanlar yaptırıyor. 2013-14 sezonundaki taktiğini bu sezon da uygulamak isteyen Yanal, şampiyonluğu getirecek ismi de belirledi...
Giriş Tarihi: 24.07.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 12:08
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