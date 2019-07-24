24 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak isim!

Fenerbahçe, yeni sezona oldukça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal, takımın sezon boyunca önde baskı yapabilmesi için Avusturya kampında güçlendirme ağırlıklı antrenmanlar yaptırıyor. 2013-14 sezonundaki taktiğini bu sezon da uygulamak isteyen Yanal, şampiyonluğu getirecek ismi de belirledi...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 12:08
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İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak isim!

Audi Cup öncesi ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, daha sonra Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

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İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak isim!

Bu karşılaşmalarda ortaya konan güzel futbol camiayı sevindirirken, takımın yeni sezon öncesi yaşadığı değişim de takdir topladı.

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İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak isim!

Transfer harekâtının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen yeni gelen oyuncuların sergilediği performans, takviye konusunda atılan adımların ne denli doğru olduğunu bir defa daha ortaya koydu.

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İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak isim!

Özellikle yeni transfer Vedat Muriç'in "İlk 11 için yeterli olur mu?" şeklindeki soru işaretlerini formayı giydiği ilk iki maçta attığı üç golle cevaplaması sarı-lacivertli camiada büyük bir sevinçle karşılandı.

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İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak isim!

Gençler ve geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyenlerin performansı da şimdiden göz doldurmaya yetti.

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