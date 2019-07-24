24 Temmuz 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe o isme teklifini yaptı! İşte o rakam

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Napoli'ye satışının ardından, transfer gündemi yeniden hareketlendi. Takımdaki eksik bölgelere bu parayla transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerde listeye flaş bir isim dahil edildi. İşte sarı lacivertli ekibin teklif yaptığı o isim...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 16:35
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Fenerbahçe o isme teklifini yaptı! İşte o rakam

Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonunda hedefi mutlak şampiyonluk olan Fenerbahçe, buna uygun olarak alternatifli ve istikrarlı bir kadro oluşturabilmek için çalışmalarına ara bile vermiyor.

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Fenerbahçe o isme teklifini yaptı! İşte o rakam

Şu ana kadar Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Garry Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Murat Sağlam ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, birçok isimle de görüşmelerini sürdürüyor.

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Fenerbahçe o isme teklifini yaptı! İşte o rakam

Eljif Elmas'tan 16 milyon euro bonservis geliri elde eden ve Jailson ile Miha Zajc'ı da 8-10 milyon euro arası bedellerle satmayı planlayan Fenerbahçe, bu doğrultuda daha rahat hameleler yapabilecek.

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Fenerbahçe o isme teklifini yaptı! İşte o rakam

Böylesine bir satış yapmanın geitirdiği rahatlıkla sarı lacivertliler isim konusunda listesine yenileri dahil etmeye başladı.

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Fenerbahçe o isme teklifini yaptı! İşte o rakam

Listedeki son ismin ise Palermo'dan ayrılan Ilija Nestorovski olduğu ve sarı lacivertli ekibin oyuncunun kulüpsüz olması sebebiyle transfer görüşmelerini somut bir biçimde yürütme konusunda çok kararlı bir tutum takındığı öğrenildi.

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