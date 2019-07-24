24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe o isme teklifini yaptı! İşte o rakam
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Napoli'ye satışının ardından, transfer gündemi yeniden hareketlendi. Takımdaki eksik bölgelere bu parayla transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerde listeye flaş bir isim dahil edildi. İşte sarı lacivertli ekibin teklif yaptığı o isim...
Giriş Tarihi: 24.07.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 16:35
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