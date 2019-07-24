Fenerbahçe o isme teklifini yaptı! İşte o rakam

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Napoli'ye satışının ardından, transfer gündemi yeniden hareketlendi. Takımdaki eksik bölgelere bu parayla transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerde listeye flaş bir isim dahil edildi. İşte sarı lacivertli ekibin teklif yaptığı o isim...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 16:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





