15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Kjaer denmişti ancak...

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hazırlık maçında savunmada yaşanılan sıkıntılar nedeniyle stoper takviyesi için arayışlarını hızlandıran ve Huddersfield forması giyen Mathias Zanka Jorgensen'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Danimarkalı futbolcunun yanına bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı. Adı eski futbolcusu Simon Kjaer ile anılan Fenerbahçe, aradığı stoperi yine İngiltere'de buldu.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 23:39
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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Kjaer denmişti ancak...

Fenerbahçe taraftarını beklediği transfere kavuşuyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Kjaer denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler uzun süredir defans hattı için çalışmalarına devam ederken herhangi bir sonuç alamamıştı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Kjaer denmişti ancak...

Eski futbolcuları Simon Kjaer'i takıma geri kazandırmak isteyen Fenerbahçe, Danimarkalı yıldızın menajerinin Sevilla'da kalacağını açıklamasının ardından geri adım attı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Kjaer denmişti ancak...

Taraftarın gözdesi konumunda olan Kolarov için ise girişimlerine devam eden sarı-lacivertliler, tam bir çıkmaza giren transfer için son kozlarını oynuyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Kjaer denmişti ancak...

Yeni sezon öncesi Serdar Aziz ve Hasan Ali'nin sakatlığı teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürürken savunma hattına bir an önce takviye yapılması isteğini yönetime iletmişti.

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