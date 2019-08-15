İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Kjaer denmişti ancak...

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hazırlık maçında savunmada yaşanılan sıkıntılar nedeniyle stoper takviyesi için arayışlarını hızlandıran ve Huddersfield forması giyen Mathias Zanka Jorgensen'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Danimarkalı futbolcunun yanına bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı. Adı eski futbolcusu Simon Kjaer ile anılan Fenerbahçe, aradığı stoperi yine İngiltere'de buldu.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 23:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





