16 Ağustos 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Spor Toto Süper Lig'de heyecan başlıyor. Fenerbahçe ilk maçında sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacak. Transfer dönemine hızlı giriş yaparak birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde lig öncesi transfer krizi yaşanıyor. İşte Kanarya'daki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 09:51
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Spor Toto Süper Lig Denizlispor-Galatasaray maçıyla başlıyor.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Fenerbahçe ise ligin ilk maçında 19 Ağustos Pazartesi günü sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Hazırlık maçlarında ideal bir 11 oluşturamayan Ersun Yanal'ın kadro seçimi şimdiden merak konusu oldu.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

Yanal yeni sezona yeni transferlerle girmek istese de Fenerbahçe'de transfer krizi yaşanıyor. İşte son gelişmeler...

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi

En az 4 futbolcuyu transfer döneminin sonuna kadar kadroya katacak olan Fenerbahçe, istediği adımları atamıyor.

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