16 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi
Spor Toto Süper Lig'de heyecan başlıyor. Fenerbahçe ilk maçında sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacak. Transfer dönemine hızlı giriş yaparak birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde lig öncesi transfer krizi yaşanıyor. İşte Kanarya'daki son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.08.2019 09:51
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