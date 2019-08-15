15 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Girişimler başladı
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'de ana gündem maddelerinden birisi de forvet transferi. Slimani ve Soldado ile yollarını ayırdıktan sonra Muriç ve Allahyar takviyeleriyle hücum hattını güçlendiren ve bir golcü transferi daha yapmak isteyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir golcü hamlesi geldi.
Giriş Tarihi: 15.08.2019 23:25
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