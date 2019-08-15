Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Girişimler başladı

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'de ana gündem maddelerinden birisi de forvet transferi. Slimani ve Soldado ile yollarını ayırdıktan sonra Muriç ve Allahyar takviyeleriyle hücum hattını güçlendiren ve bir golcü transferi daha yapmak isteyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir golcü hamlesi geldi.