15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Girişimler başladı

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'de ana gündem maddelerinden birisi de forvet transferi. Slimani ve Soldado ile yollarını ayırdıktan sonra Muriç ve Allahyar takviyeleriyle hücum hattını güçlendiren ve bir golcü transferi daha yapmak isteyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir golcü hamlesi geldi.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 23:25
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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Girişimler başladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz isimlere yöneliyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Girişimler başladı

Son olarak Danimarkalı defans oyuncusu Zanka'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler kadro derinliği için hücum oyuncusu arayışında.

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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Girişimler başladı

Fenerbahçe ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Girişimler başladı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Bologna forması giyen Federico Santander için nabız yokluyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Girişimler başladı

Haberde Bologna'nın Corinthians'ta forma giyen Gustavo'yu renklerine bağlamak istediği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin de Santander'le ilgili bilgi aldığı bildirildi.

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