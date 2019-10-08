08 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Süper Lig'de milli araya girilirken transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer döneminin son gününe kadar sol bek transferi için girişimlerini sürdüren ve adı Aleksandar Kolarov, Riza Durmisi ve Dario Melnjak gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süren sakatlığı sonrası ara transfer döneminde önceliği bu bölgeye verdi. Kısa süre içerisinde sol bek transferini bitirmeyi planlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 01:54 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:53
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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde ilk 7 haftada sıkıntı yaşadı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başı hazırlık kapsamı dolayısı ile Bayern Münih'le yaptığı maçta sakatlanmasından sonra takımda orjin sol bek kalmadı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Teknik direktör Ersun Yanal o bölgede Nabil Dirar'ı kullandı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Hasan Ali Kaldırım'ın dönüşünü bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar, Nabil Dirar'ın sakatlık haberi ile sarsıldı.

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