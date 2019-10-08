İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...

Süper Lig'de milli araya girilirken transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer döneminin son gününe kadar sol bek transferi için girişimlerini sürdüren ve adı Aleksandar Kolarov, Riza Durmisi ve Dario Melnjak gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süren sakatlığı sonrası ara transfer döneminde önceliği bu bölgeye verdi. Kısa süre içerisinde sol bek transferini bitirmeyi planlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 01:54 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





