08 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun Ocak ayı itibariyle anlaştığı Alman takımına imza atacağı sezon sonunda da takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:18
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