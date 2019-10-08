08 Ekim 2019, Salı

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun Ocak ayı itibariyle anlaştığı Alman takımına imza atacağı sezon sonunda da takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:18
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği 28 kişilik kadroda yer almayan Mehmet Ekici, transfer görüşmelerine başladı.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Trabzonspor'da 2016-17 sezonunda forma giydiği dönemde Fenerbahçe'yle anlaşan Mehmet ekici, o dönem bordo-mavililerin kendisi için Beşiktaş'la el sıkışmasının ardından kulübüyle köprüleri atmıştı.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Sarı-lacivertlilere transfer olabilmek için 6 ay kadro dışı kalan ve 2017-18 sezonu başında Kanarya'ya bedelsiz olarak katılan tecrübeli 10 numara, büyük fedakarlık yaptığı yeni kulübünde istediğini bulamamıştı.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Ekici, geride bıraktığımız 2 sezonda peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 36 mücadelede görev yapıp 5 gol atabildi.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici devre arasında yolcu! İşte yeni durağı...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın olumsuz raporu sonrasında yönetimin kendisinden kulüp bulmasını istediği Mehmet Ekici, bu talebi karşılıksız bırakıp takımda kalınca gözden çıkarılmıştı.

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