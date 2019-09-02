02 Eylül 2019, Pazartesi
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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Durmisi'yi beklerken...
Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Son olarak Luiz Gustavo ile anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerde gözler sol bek transferine çevrildi. Lazio forması giyen Riza Durmisi ile anlaşma sağladığı iddia edilen Fenerbahçe yönetimi, rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 02.09.2019 14:09
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