İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Durmisi'yi beklerken...

Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Son olarak Luiz Gustavo ile anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerde gözler sol bek transferine çevrildi. Lazio forması giyen Riza Durmisi ile anlaşma sağladığı iddia edilen Fenerbahçe yönetimi, rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 14:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





