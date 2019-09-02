02 Eylül 2019, Pazartesi

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Usta yazardan olay sözler: Fenerbahçe bu futbolla 3. olur

Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golü 17. dakika Garry Rodrigues'ten gelirken, bordo-mavililerin golünü 27. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Spor yazarları bu zorlu mücadeleyi yorumladı. İşte birbirinden çarpıcı o yazılar;

Giriş Tarihi: 02.09.2019 10:55
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Usta yazardan olay sözler: Fenerbahçe bu futbolla 3. olur

Bol heyecan az kalite | ERMAN TOROĞLU

Maçtan önce dedikodusu bol, heyecanı bol ama kalitesi fazla olmayan bir karşılaşma bekleniyordu.
Doksan dakika beklentileri boşa çıkarmadı.

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Usta yazardan olay sözler: Fenerbahçe bu futbolla 3. olur

20-25 dakika Fenerbahçe iyi futbol oynadı.
Bu arada golü buldu.

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Usta yazardan olay sözler: Fenerbahçe bu futbolla 3. olur

Sonra Trabzonspor sahneye çıktı. O da golü buldu. Sonra ikisi de sahneye çıkamadılar.
Golleri bulamadılar.

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Usta yazardan olay sözler: Fenerbahçe bu futbolla 3. olur

Doksan dakikayı net pozisyonlara böldüğünüzde bence üçer, üçer altı pozisyon var. İki tane gol var.

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Usta yazardan olay sözler: Fenerbahçe bu futbolla 3. olur

Aslında iki takımın da oynadıkları futbol, girdikleri pozisyonlar, attıkları goller hepsi eşit.

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