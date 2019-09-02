02 Eylül 2019, Pazartesi
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Usta yazardan olay sözler: Fenerbahçe bu futbolla 3. olur
Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golü 17. dakika Garry Rodrigues'ten gelirken, bordo-mavililerin golünü 27. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Spor yazarları bu zorlu mücadeleyi yorumladı. İşte birbirinden çarpıcı o yazılar;
Giriş Tarihi: 02.09.2019 10:55
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