02 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında kritik maçta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı oynanırken Fenerbahçe'de Dirar ile Trabzonsporlu 2 futbolcu arasında tansiyon yükseldi. İşte o gergin anlar ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 00:28
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...

Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...

Lige iyi başlayan ve mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında evindeki 22 yıllık namağlupluk serisini sürdürmek için sahaya çıktı.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...

Ligin 2'nci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçına göre değişikliğe gitmeyen teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmaya şu 11 ile çıktı: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth ilk 11'i ile sahada yer aldı.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...

MEVLÜT YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de yeni transfer Mevlüt Erdinç yedek soyundu.

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