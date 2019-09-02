Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında kritik maçta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı oynanırken Fenerbahçe'de Dirar ile Trabzonsporlu 2 futbolcu arasında tansiyon yükseldi. İşte o gergin anlar ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 00:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





