02 Eylül 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...
Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında kritik maçta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı oynanırken Fenerbahçe'de Dirar ile Trabzonsporlu 2 futbolcu arasında tansiyon yükseldi. İşte o gergin anlar ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler...
Giriş Tarihi: 02.09.2019 00:28
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