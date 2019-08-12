Falcao'nun ardından bir dünya yıldızı da Fenerbahçe'ye! Girişimler başladı

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Son olarak Huddersfield forması giyen Mathias 'Zanka' Jorgensen'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, golcü transferi için atağa kalktı. Muriç ve Allahyar'ı ardından forvet hattına bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe, dünya yıldızı golcünün transferi için kolları sıvadı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 10:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





