12 Ağustos 2019, Pazartesi

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Falcao'nun ardından bir dünya yıldızı da Fenerbahçe'ye! Girişimler başladı

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Son olarak Huddersfield forması giyen Mathias 'Zanka' Jorgensen'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, golcü transferi için atağa kalktı. Muriç ve Allahyar'ı ardından forvet hattına bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe, dünya yıldızı golcünün transferi için kolları sıvadı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 10:49
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Falcao'nun ardından bir dünya yıldızı da Fenerbahçe'ye! Girişimler başladı

Yeni sezon öncesi 9 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe hazırlık maçlarında istenilen görüntüyü vermedi.

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Falcao'nun ardından bir dünya yıldızı da Fenerbahçe'ye! Girişimler başladı

Defans hattında büyük sıkıntılar çeken sarı-lacivertlilerde forvet hattı da beklenen performansı sergileyemedi.

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Falcao'nun ardından bir dünya yıldızı da Fenerbahçe'ye! Girişimler başladı

Ligin başlamasına sayılı günler kala, Kanarya'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Falcao'nun ardından bir dünya yıldızı da Fenerbahçe'ye! Girişimler başladı

Daha önce 3 golcü ismi transfer listesine ekleyen Fenerbahçe'de dünya yıldızı gündeme alındı. İşte son gelişmeler...

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Falcao'nun ardından bir dünya yıldızı da Fenerbahçe'ye! Girişimler başladı

Zanka transferiyle defanstaki sıkıntıyı az da olsa gideren sarı-lacivertlilerde yeni golcü bekleniyor.

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