04 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Yaz transfer dönemiminin başlamasıyla birlikte transfer bombalarını peş peşe patlatan Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sözleşmeleri sona eren İslam Slimani ve Roberto Soldado ile yollarını ayıran, kadroda düşünülmeyen Michael Frey'e de kulüp arayan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi. Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 10:59
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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de bu yıl hedef şampiyonluk

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Ersun Yanal yönetiminde Topuk Yaylası'nda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Sarı-lacivertliler Max Kruse'nin ardından bir golcüyü daha kadroya katmak için çalışmalara başladı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Yönetim yıldız futbolcu için girişimlere başladı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Star Gazetesi'nin haberibe göre; golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, şu anda bonservisi elinde olan Abel Hernandez'le masaya oturdu.

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