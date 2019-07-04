04 Temmuz 2019, Perşembe
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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek
Yaz transfer dönemiminin başlamasıyla birlikte transfer bombalarını peş peşe patlatan Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sözleşmeleri sona eren İslam Slimani ve Roberto Soldado ile yollarını ayıran, kadroda düşünülmeyen Michael Frey'e de kulüp arayan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi. Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.07.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 10:59
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