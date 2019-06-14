15 Haziran 2019, Cumartesi
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İşte Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı! Comolli görüşmelere başladı
Sezonun sona ermesinin ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarında giren Eljif Elmas'ı yüklü bir bonservis bedeliyle satmaya çalışan sarı-lacivertliler, yeni Eljif'ini İsviçre'de buldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.06.2019 23:58 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:53
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