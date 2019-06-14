15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı! Comolli görüşmelere başladı

Sezonun sona ermesinin ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarında giren Eljif Elmas'ı yüklü bir bonservis bedeliyle satmaya çalışan sarı-lacivertliler, yeni Eljif'ini İsviçre'de buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2019 23:58 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 07:53
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İşte Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı! Comolli görüşmelere başladı

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı İsviçre'de buldu... İsviçre 2. Ligi'nde bu sezon şampiyon olan Servette'de ön libero oynamasına rağmen 29 maçta 3 gol ve 1 asist katkısı yapan Kastriot İmeri'nin sarı-lacivertli takımın radarına girdiği iddi edildi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı! Comolli görüşmelere başladı

Sarı-lacivertli kulüp adına Damien Comolli'nin 18 yaşındaki İsviçre pasaportlu Kosovalı oyuncunun temsilcileri ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı! Comolli görüşmelere başladı

Fransız sportif direktörün, İmeri'nin, Fenerbahçe'yi seçmesi durumunda bir iki sezon içinde Eljif gibi kendisine Avrupa pazarında yer bulabileceğini anlattığı dile getirildi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı! Comolli görüşmelere başladı

Alt kategorilerde 16 kez milli formayı giyen Kastriot'un kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı! Comolli görüşmelere başladı
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