İşte Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı! Comolli görüşmelere başladı

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı İsviçre'de buldu... İsviçre 2. Ligi'nde bu sezon şampiyon olan Servette'de ön libero oynamasına rağmen 29 maçta 3 gol ve 1 asist katkısı yapan Kastriot İmeri'nin sarı-lacivertli takımın radarına girdiği iddi edildi.